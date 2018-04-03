Россиян будут информировать об опасностях смены Пенсионного фонда

Граждан, которые решат перейти из Пенсионного фонда в негосударственный фонд, будут в обязательном порядке информировать о плюсах и минусах такого решения. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении во вторник.

Автором законодательной инициативы выступил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев . По его словам, законопроектом предлагается передавать страховому лицу информацию об убытках и о потенциальных потерях при переходе в другой фонд. «При таком переходе человек теряет свой накопленный доход и даже не знает об этом. Поэтому я предлагаю подробное и детальное информирование граждан по соответствующим потерям», — сказал он.

Депутат отметил, что также предлагается создать орган, который будет осуществлять взаимодействие всех участников процесса — Пенсионного фонда, негосударственных пенсионных фондов, Центрального банка России и гражданина. «Через такой орган люди смогут получать информацию о сумме средств пенсионных накоплений, переданных при переходе из фонда в фонд, результатах инвестирования, размере начисленных сумм выплат», — сказал он.

Заявление о смене фонда гражданин сможет подать через портал государственных услуг. Также законопроект предусматривает «период охлаждения» — 20 дней, в течение которых гражданин сможет отказаться от перехода в другой фонд.