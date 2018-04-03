Новак надеется на принятие ЕС решения по «Северному потоку — 2» в интересах потребителей

"Мы рассчитываем, что (соответствующими разрешительными органами этих стран — прим. ТАСС) будут приняты решения, направленные на удовлетворение интересов европейцев и европейских компаний в поставках газа. Пока этот процесс не закончен, он идет, работа соответствующая идет", — сказал он, отвечая на вопрос о позиции Дании и других стран по маршруту газопровода.

В ноябре 2017 года парламент Дании одобрил законопроект, благодаря которому власти могут запретить строительство «Северного потока — 2» в территориальных водах страны. Между тем, участники проекта заявляли, что у Nord Stream 2 есть альтернативные варианты маршрута.

На прошлой неделе Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ (BSH) выдало разрешение на строительство и эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Германии в Балтийском море. В ведомстве подчеркнули, что в свете положительного решения по строительству «Северного потока — 2», принятого ранее Горным ведомством города Штральзунд , «все разрешения, которые нужно было получить в Германии для реализации проекта, получены».

Ранее Горное ведомство Штральзунда одобрило строительство и эксплуатацию 55-километрового участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Германии, а также строительные работы на части континентального шельфа, относящегося к ФРГ. Ведомство отвечает, в том числе за соответствие различных проектов законодательству ФРГ в области геологии и экологии.

В процессе находится получение разрешений национальных регуляторов еще четырех стран, вдоль чьих территорий проляжет труба, — России, Финляндии Швеции и Дании.

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