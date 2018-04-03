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УРАЛСИБ в Новосибирске увеличил розничный кредитный портфель до 3,5 мрд руб
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УРАЛСИБ в Новосибирске увеличил розничный кредитный портфель до 3,5 мрд руб 

АиФ-Новосибирск 18 минут назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Новосибирская территориальная дирекция ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в марте 2018 года увеличила объем розничного кредитного портфеля. В марте объем портфеля вырос до 3,5 млрд рублей, превысив показатель за аналогичный период прошлого года в 1,5 раза.
Новосибирская территориальная дирекция сейчас включает 6 офисов, которые работают в Новосибирске. С полным списком городов можно ознакомиться на сайте Банка.
Банк УРАЛСИБ активно развивает направление розничного кредитования, объемы которого в 2017 году по ключевым продуктам выросли в несколько раз. Так, по итогам 2017 года объем ипотечного кредитования в целом по банку увеличился в 4,5 раза — до 27 млрд рублей, потребительского кредитования в 2 раза — до 36 млрд рублей.
Рост выдач связан с улучшением условий предоставления кредитов практически по всем розничным продуктам Банка. В частности были снижены процентные ставки, увеличен срок кредита, расширен возрастной диапазон заемщиков, оптимизирован кредитный процесс, благодаря чему сократилось время рассмотрения заявки и предоставления кредита. Также были обновлены индивидуальные кредитные предложения для клиентов, имеющих положительную историю взаимоотношений с Банком, предложены новые кредитные продукты со сниженной процентной ставкой работникам бюджетных структур и заемщикам, желающим рефинансировать действующие обязательства в сторонних банках.
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями ипотечного кредитования можно в офисах и Центрах ипотечного кредитования Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.
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