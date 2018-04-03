Capital Group и АФК «Система» вложат в жилой небоскреб в Москве 15 млрд руб 

МОСКВА, 3 апр — РИА Недвижимость. Capital Group и АФК «Система» инвестируют в строительство жилого комплекса из трех небоскребов на Мичуринском проспекте в Москве 15 миллиардов рублей, рассказал журналистов во вторник коммерческий директор Capital Group Петр Исаев.
"Мы и АФК «Система» равноценные партнеры, работаем на условиях полного паритета", — отметил он.
Как напомнил исполнительный директор компании Михаил Хвесько, общая площадь комплекса бизнес-класса «Небо», строительство которого началось зимой, составит 157 тысяч квадратных метров, жилая — 99 тысяч. Всего в трех башнях разместятся 1,2 тысячи квартир.
В рамках проекта также будет также создан ландшафтный парк с четырьмя спортивными площадками, панда-парком и амфитеатром. Кроме того, девелопер ведет переговоры с префектурой о возможности некапитального благоустройства спуска к расположенной рядом реке Сетунь, добавил исполнительный директор.