Capital Group и АФК «Система» вложат в жилой небоскреб в Москве 15 млрд руб

"Мы и АФК «Система» равноценные партнеры, работаем на условиях полного паритета", — отметил он.

Как напомнил исполнительный директор компании Михаил Хвесько, общая площадь комплекса бизнес-класса «Небо», строительство которого началось зимой, составит 157 тысяч квадратных метров, жилая — 99 тысяч. Всего в трех башнях разместятся 1,2 тысячи квартир.

В рамках проекта также будет также создан ландшафтный парк с четырьмя спортивными площадками, панда-парком и амфитеатром. Кроме того, девелопер ведет переговоры с префектурой о возможности некапитального благоустройства спуска к расположенной рядом реке Сетунь, добавил исполнительный директор.