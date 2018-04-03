В РФ начали внедрять электронные кадровые документы

Министерство труда и социальной защиты запустило пробный проект по внедрению электронных кадровых документов в крупных российских компаниях и организациях.

Проект осуществляют в соответствии с приказом главы Минтруда Максима Топилина . Основная цель — опробовать возможность ведения работодателем кадровых документов в электронном виде, выявить проблемы и риски, определить, что необходимо изменить в кадровых формах и трудовом законодательстве для улучшения работы системы.

"Организационно-методическое обеспечение проекта осуществляют Минтруд, Роструд, НИИ труда Минтруда", — поясняет Минтруд.

Минтруд готовит законодательные предложения о введении "электронных трудовых книжек" и переводе кадровых документов в электронный вид.