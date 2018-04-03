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В РФ начали внедрять электронные кадровые документы
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В РФ начали внедрять электронные кадровые документы 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Министерство труда и социальной защиты запустило пробный проект по внедрению электронных кадровых документов в крупных российских компаниях и организациях.
Участие в проекте принимают РЖД, "Газпромбанк", "АвтоВАЗ", "Росбанк", "Мечел", "Северсталь Менеджмент", "Ростелеком" и "Яндекс", сообщает Минтруд. Кроме того, в проекте примут участие представители профсоюзов.
Проект осуществляют в соответствии с приказом главы Минтруда Максима Топилина. Основная цель — опробовать возможность ведения работодателем кадровых документов в электронном виде, выявить проблемы и риски, определить, что необходимо изменить в кадровых формах и трудовом законодательстве для улучшения работы системы.
"Организационно-методическое обеспечение проекта осуществляют Минтруд, Роструд, НИИ труда Минтруда", — поясняет Минтруд.
Минтруд готовит законодательные предложения о введении "электронных трудовых книжек" и переводе кадровых документов в электронный вид.
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