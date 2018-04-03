Индивидуальным предпринимателям могут запретить продажу пива 

Москва. Индивидуальным предпринимателям, торгующим пивом, придется, вероятно, перерегистрироваться в юрлица. Вытеснить малый бизнес с пивного рынка намерено Росалкогольрегулирование.
В документе организации, который попал в руки «Известиям», содержится предложение заставить мелких пивоторговцев перерегистрироваться из ИП в юрлица. Данное изменение призвано облегчить контроль за ситуацией в пивной сфере.
Кроме того, ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в 10 раз выше, чем у индивидуального предпринимателя. Сейчас юрлицам за подобное нарушение грозит штраф до 100 тысяч рублей, а для индивидуальных предпринимателей — всего лишь до 10 тысяч.
Одновременно Росалкогольрегулирование намерено повысить ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции. Сейчас, пользуясь послаблениями, многие продавцы искажают отчетность, недоплачивая в бюджет миллионы и миллиарды.
Перерегистрация ИП в ООО стоит всего 4 тысячи рублей. Но после этого резко возрастет нагрузка по отчетности, и бизнесмену придется нанимать бухгалтера, отмечают эксперты. Так что, возможно, в конечном итоге, реформа обернется некоторым подорожанием пива.