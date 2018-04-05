В Москве экспертиза стройпроектов сэкономила в I квартале 28 млрд рублей

МОСКВА , 5 апр — РИА Недвижимость. В Москве благодаря экспертизе строительных проектов в первом квартале сэкономлено 27,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении Мосгосэкспертизы.

"В первом квартале 2018 года снижение сметной стоимости объектов, финансируемых из бюджета города, составило 27,6 миллиарда рублей, что на 13 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года", — указывается в нем.

Как отмечается в сообщении, в текущем году большой процент поступающих на экспертизу проектов — это проектная документация по объектам реновации жилого фонда Москвы. Благодаря этому количество рассматриваемых и согласованных проектов выросло вдвое по сравнению с первым кварталом 2017 года.