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В Москве экспертиза стройпроектов сэкономила в I квартале 28 млрд рублей
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В Москве экспертиза стройпроектов сэкономила в I квартале 28 млрд рублей 

РИА Недвижимость 5 апреля 2018
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 5 апр — РИА Недвижимость. В Москве благодаря экспертизе строительных проектов в первом квартале сэкономлено 27,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении Мосгосэкспертизы.
"В первом квартале 2018 года снижение сметной стоимости объектов, финансируемых из бюджета города, составило 27,6 миллиарда рублей, что на 13 миллиардов больше, чем за аналогичный период прошлого года", — указывается в нем.
Как отмечается в сообщении, в текущем году большой процент поступающих на экспертизу проектов — это проектная документация по объектам реновации жилого фонда Москвы. Благодаря этому количество рассматриваемых и согласованных проектов выросло вдвое по сравнению с первым кварталом 2017 года.
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