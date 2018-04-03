Организации Москвы в 2017 году получили более 2,9 трлн рублей прибыли

Общая прибыль организаций Москвы по итогам 2017 года составила более 2,9 триллиона рублей, снизившись на 13,9% по сравнению с показателем 2016 года, следует из документа, размещенного на сайте Мосгорстата.

«По состоянию на 1 января 2018 года положительный финансовый результат крупных и средних организаций (без финансово-кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства; сравнение показателей с соответствующим периодом прошлого года произведено в текущих ценах по сопоставимому кругу организаций) составил 2,912 триллиона рублей (за этот же период 2016 года финансовый результат составил 3,382 триллиона рублей прибыли)», — говорится в документе.

При этом прибыль составила 3,44 триллиона рублей, а убыток — 531,1 миллиарда рублей. На 1 января 2018 года убыточными были 1313 организаций, или 23,3% от всех организаций столицы.

На 1 января 2018 года суммарная задолженность по обязательствам составила 38,32 триллиона рублей, из нее просроченная — 1,09 триллиона рублей, или 2,8% от общей суммы задолженности (на 1 января 2017 года — 3,2%, на 1 декабря 2017 года — 3,2%).

Кредиторская задолженность на 1 января 2018 года составила 17,17 триллиона рублей, из нее на просроченную задолженность приходилось 1,06 триллиона рублей, или 6,2% (на 1 января 2017 года — 6,7%, на 1 декабря 2017 года — 7,1%).

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец декабря 2017 года составила 21,15 триллиона рублей, в том числе просроченная задолженность –26,4 миллиарда рублей, или 0,1% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 января 2017 года — 0,2%, на 1 декабря 2017 года — 0,1%).

Дебиторская задолженность на 1 января 2018 года составила 15,45 триллиона рублей, из нее просроченная — 778,8 миллиарда рублей, или 5% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 января 2017 года — 4,5%, на 1 декабря 2017 года — 5,2%).