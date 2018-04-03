Дефицит консолидированного бюджета Москвы в 2017 году составил 3,4 млрд рублей 

Доходы консолидированного бюджета Москвы по итогам 2017 года составили 2,29 триллиона рублей, что на 12,8% превышает показатель 2016 года, при этом дефицит составил 3,38 миллиарда рублей против профицита в размере 121,7 миллиарда рублей по итогам предыдущего года, говорится в документе, размещенном на сайте Мосгорстата.
В том числе налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 2,06 триллиона рублей, или 90% от общей суммы доходов. Из них налог на прибыль организаций составил 669,9 миллиарда рублей, или 29,2% от общей суммы, налог на доходы физических лиц — 824,2 миллиарда рублей (36%).
Расходы консолидированного бюджета столицы по итогам 2017 года составили 2,29 триллиона рублей — на 20,1% больше, чем годом ранее. При этом 16,2% расходов пошло на здравоохранение, 14,5% — на социальную политику, 12,1% — на образование, 26,6% — на национальную экономику, 19,1% — на ЖКХ, 0,8% — на национальную безопасность и правоохранительную деятельность.
Всего в бюджеты всех уровней налогоплательщики Москвы по итогам 2017 года перечислили 3,07 триллиона рублей, в том числе в бюджет территории 1,796 триллиона рублей. Сумма налогов и других обязательных платежей, поступивших в январе-декабре 2017 года в консолидированный бюджет РФ, составила 115,8% от суммы поступлений за соответствующий период прошлого года (в бюджет Москвы — 114%).
Задолженность перед бюджетом Москвы по налогам и сборам с учетом крупнейших налогоплательщиков Московского региона (состоящих на учете в межрегиональных ИФНС России) на 1 января 2018 года составила 340,5 миллиардов рублей, увеличившись по сравнению с тем же периодом 2016 года на 23,2%. При этом долг по налогу на добавленную стоимость составил 177,7 миллиарда рублей, по налогу на прибыль организаций — 80,6 миллиарда рублей, по акцизам — 6,2 миллиарда рублей.