Что делать, если банковский менеджер чересчур активен и не дает вам выбора?

Пришёл в банк открыть вклад, а ушел с облигацией или страховкой. Все чаще клиенты финансовых учреждений жалуются на то, что им навязывают не те услуги, за которыми они обратились. По данным Банка России, число таких обращений в 2017 году выросло. Что делать, если банковский менеджер чересчур активен и не дает вам выбора?

Георгий Маторин, клиент банка:

— Я сейчас коплю на квартиру. И, имея довольно-таки крупную сумму денег, я пришёл в банк. Там вместо вклада мне предложили, как сказали, более выгодный и надежный вариант инвестиционное страхование жизни. Немного поразмыслив, я подумал: а почему бы и нет?

Пришёл в банк открыть депозит, а купил страховку. Георгий Маторин теперь не знает, а правильно ли он поступил?

Георгий Маторин, клиент банка:

— И уже позже я понял, что все мои деньги будут храниться не в самом банке, а будут переведены на счёт в страховой компании.

Сейчас это повсеместная практика. Называется «миссэллинг» — навязывание небанковских услуг, например, облигаций или инвестиционного страхования жизни. Банки всё чаще прибегают к этому способу, чтобы получить доход в виде комиссионных. Как следствие рост объёмов инвестиционного страхования жизни более, чем в полтора раза. Рост числа клиентов доверительного управления вдвое. В 2017 году в Центральный Банк начали поступать жалобы на подобные действия, в этом году их количество растёт.

Михаил Мамута, руководитель службы банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг:

— Надо понимать, что банк в этом случае, как правило, выступает агентом. Либо участником фондового рынка, либо страховой компании. Он продает уже не свой продукт. Ничто, кроме депозитов, банковских вкладов не защищено системой страхования вкладов. Соответственно, никаких государственных гарантий на продажу таких инструментов не существует.

Некоторые банки умалчивают о том, что они предлагают инструменты, которыми по сути не распоряжаются и за которые не отвечают. Тем временем, по рекомендации Банка России они обязаны информировать клиентов и о рисках и о том, что такие инвестиции не застрахованы Агентством по страхованию вкладов

Михаил Мамута, руководитель службы банка России по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг:

— Человек, покупая облигацию, может приобрести большую доходность. То есть, он получит больший процент, чем по депозиту, но здесь и риск выше. Если такая облигация будет дефолтной, то есть по ней не будет выплачен доход, то обратиться за помощью к государству не получится.

Так что если вы решили сделать банковский вклад, а вам предложили облигацию с большей доходностью, задайте вопрос сотруднику банка: а каковы риски по этому инструменту? Вам обязаны ответить. Если нет, то жалуйтесь и не спешите принимать решения.