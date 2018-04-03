Исламский банк развития предоставит Тунису финансовую поддержку в размере 1,5 млрд долларов

Тунис , 3 апреля / Синьхуа / — Исламский банк развития предоставит Тунису финансовую помощь в размере 1,5 млрд американских долларов в целях повышения его инвестиционных возможностей. Об этом в понедельник заявил министр по вопросам развития, инвестиций и международного сотрудничества Туниса Зияд Лаадари.

43-е ежегодное заседание Совета управляющих Исламского банка развития началось в понедельник в Тунисе. На нем присутствуют более 1000 представителей правительств и экономических кругов. Участники обсуждают региональные инвестиции и экономическое развитие.

По словам министра, планируется, что эти средства поступят на счет страны в последующие 5 лет и пойдут, главным образом, на стимулирование инвестиций в общественный сектор. Кроме того, Исламский банк развития согласился выделить 500 млн долларов на создание в Тунисе фонда научно-технических инноваций.

Президент Исламского банка развития Бандар Хаджар отметил, что банк уже давно оказывает поддержку общественному развитию Туниса и выделил ему около 3,2 млрд долларов для инвестиций в сферы электроснабжения, сельского хозяйства и здравоохранения.

Он подчеркнул, что Исламский банк развития намерен оказать Тунису помощь в совместном противодействии вызовам, содействии устойчивому экономическому развитию, развитии частного сектора экономики и повышении международной конкурентоспособности. —0—