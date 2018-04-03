АРБ предлагает ввести новый вид ставки ЦБ для стимулирования инвестиционного кредитования

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Ассоциация российских банков (АРБ) предлагает для стимулирования кредитования инвестпроектов ввести новый вид ключевой ставки ЦБ , которая не будет превышать целевой уровень инфляции. Об этом заявил президент АРБ Гарегин Тосунян , выступая на съезде АРБ.

"Мы предлагаем ввести новый вид ключевой ставки — инвестиционную ставку Банка России. Ее введение, с нашей точки зрения, будет предполагать создание нового продукта для банков со стороны Центрального банка. Речь идет о предоставлении банкам ресурсов для целевого кредитования инвестиционных проектов российского бизнеса. Процентная ставка по таким кредитам, по нашим предложениям, не должна превышать целевой уровень инфляции в 4% годовых, а маржа банка-оператора не должна превышать 1,5% годовых", — сказал он.

Эта мера позволит российскому бизнесу в условиях санкций привлекать средства на внутреннем рынке и выполнить поручение президента России об ускорении роста инвестиций в основной капитал и повышение их доли до 25% ВВП с «ничтожно малой» нынешней доли в 8%, отметил Тосунян.

"Данная мера по своей сути похожа на программу поддержки малого и среднего бизнеса на базе корпорации МСП. Получателями инвестиционных кредитов будут предприятия, которые активно занимаются инвестициями в основной капитал", — добавил он.

При реализации такой программы не должны нарушаться правила конкуренции: доступ к этой программе должен иметь широкий круг банков, а не узкая группа, подчеркнул глава АРБ.