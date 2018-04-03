Китайская нефтехимическая корпорация «Синопек» намерена превратиться в «зеленое» предприятие к 2023 году

Пекин, 3 апреля / Синьхуа / — Китайская нефтехимическая корпорация «Синопек» в понедельник официально запустил план действий, согласно которому корпорация должна превратиться в экологически чистое, высокоэффективное и низкоуглеродистое предприятие к 2023 году.

Как предусматривается в плане, бензин и дизельное топливо, выпускаемые на заводах «Синопека» в 2018 году, должны соответствовать государственному экологическому стандарту VI, который эквивалентен стандарту Евро-VI.

В течение ближайших шести лет доля выпускаемых «Синопеком» экологически чистых энергопродуктов должна превысить 50 проц., в то же время будет построено по всей стране 1000 новых газозаправочных станций для автомобилей.

Кроме того, к 2023 году корпорация должна повысить способность поставок природного газа до 60 млрд кубометров в год, будут сданы в эксплуатацию газопроводы общей протяженностью в 10 тыс. километров, а пропускная способность сжиженного природного газа достигнет 26 млн тонн в год.

"В новую эру мы рассчитываем предоставлять обществу более чистую энергию и более зеленую продукцию, таким образом мы стремимся к осуществлению зеленого и низкоуглеродистого развития корпорации", — отметил заместитель генерального директора «Синопека» Цзяо Фанчжэн.

Согласно годичному отчету «Синопека», в 2017 году чистая прибыль корпорации выросла на 9,8 проц. в годовом выражении, достигнув 51,2 млрд юаней /8,1 млрд долларов США/.