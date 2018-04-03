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Банк «Солидарность» понизил ставки по вкладам в рублях
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Банк «Солидарность» понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 49 минут назад
Банк «Солидарность» (Самара) уменьшил ставки по вкладам в рублях на 0,25—0,5 процентного пункта.
«Классический» теперь доступен под 5,75—7,25% годовых, «Классический Плюс» без капитализации — под 5,5—7%, с капитализацией — под 5—6,5%. Минимальная сумма вкладов — 10 тыс. рублей, сроки — три, шесть месяцев и год.
Продуктовый виджет
Ставка по «Пенсионному депозиту» без капитализации снижена до 7,5%, с капитализацией — до 7%. Минимальная сумма — 1 тыс. рублей, срок — один год.
«Премиальный» без капитализации можно разместить по ставкам 6,75—7,25%, с капитализацией — по ставкам 6,25—6,75%. Минимальная сумма вклада — 1,3 млн рублей, срок — год.
«Отличный» открывается в рублях (в сумме от 15 тыс.) на полгода или год по ставке 7,25% при условии отсутствия расходных операций и под 5% — при их наличии.
Выплата процентов по «Премиальному», «Пенсионному депозиту» и «Классическому Плюс» осуществляется ежемесячно, способ выплаты (на отдельный счет или капитализация) выбирается вкладчиком. В конце срока получают доход владельцы «Классического» и «Отличного» вкладов.
Пополнение счета допускается по всем вкладам, кроме «Классического».
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