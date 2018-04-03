Россияне снова обожглись на инвестициях?

Москва, 3 апреля — «Вести. Экономика» По итогам прошлого года Россияне вложили в рынок акций рекордную сумму — более 1 трлн руб., но большую часть денег они могут потерять. Российский фондовый рынок, похоже, перешел в стадию обвального падения. Во всяком случае об этом свидетельствует динамика основных бумаг российского фондового рынка. Таким образом, большинство тех людей, которые отнесли свои сбережения на фондовый рынок в прошлом году, получат убытки. Если это действительно так, то сработает привычное для рынка акций правило — как только на рынок удается заманить максимальное количество розничных инвесторов — жди падения.

История вопроса

По итогам 2017 года общий объем средств, размещенных населением на фондовом рынке, впервые в истории превысил триллион руб (1,16 трлн). Такие данные приводит Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) после опроса крупнейших брокерских и управляющих компаний. На брокерские счета, позволяющие торговать акциями, валютой, облигациями, фьючерсами и опционами, граждане РФ принесли 700 млрд руб. — вдвое больше, чем год назад. Общая сумма инвестиций, сделанных через брокеров, подскочила в 1,6 раза — с 520 до 850 млрд руб. Прежде всего стоит обратить внимание на главную и самую сильную бумагу рынка РФ в последние годы — «Сбербанк». Фигура, которая сформировалась на графике, очень похожа на фигуру технического анализа «голова и плечи», которая является разворотной и предрекает длительное нисходящее движение. Стоит отметить, что мы не видим какого-то лавинообразного падения и истерики, котировки размеренно ползут вниз, периодически выстреливая наверх. Сегодня утром также была попытка пойти чуть выше, но она быстро прервалась и котировки буквально за считанные минуты упали ниже 247 руб. — минимума с начала февраля. Индекс Мосбиржи также не демонстрирует ни единого повода для оптимизма. В конце марта была пробита линия поддержки, а накануне мы увидели ретест этого уровня, после чего падение продолжилось. Вполне возможно, оно будет длительным. Еще одна ключевая бумага российского фондового рынка — «Газпром» опускалась в моменте ниже отметки в 140 руб. В общем и целом, конечно, рынок может развернуться, хотя никаких предпосылок для этого нет, но смущает тот факт, что нет больших объемов. Обычно, когда котировки достигают дна, объемы торгов значительно возрастают. Это происходит потому, что даже самые терпеливые инвесторы начинают продавать, а крупные игроки, наоборот, покупают акции. Опять же, сложно предсказать, как поведет себя рынок в условиях такой высокой волатильности. Может быть, уже вечером появятся какие-то поводы для оптимизма, и мы увидим и объемы, и восстановление котировок, однако пока картина выглядит крайне печально.