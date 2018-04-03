С начала 2018 г. в Казани за неуплату парковки выписали штрафов на 8,5 млн 

Штрафов на сумму 8,5 млн рублей выписали в Казани за неуплату муниципальных парковок, сообщает пресс-служба исполкома.
С января по март 2018 года административные комиссии вынесли 7989 постановлений об административных правонарушениях, из которых наибольшее количество нарушений связано с неуплатой парковок. Всего по этой статье выписали 1487 постановлений, наложили штрафов на сумму 8 млн 487 тыс. 500 рублей.
За нарушение правил благоустройства в Казани вынесли 1517 постановлений и наложено штрафов на сумму 10 млн 131 тыс.рублей. За несанкционированную торговлю составили 1726 материалов, сумма штрафов составила более 3 млн 439 тыс.рублей. За нарушение порядка размещения наружной информации вынесено 1149 постановлений на сумму 1 млн 175 тыс.рублей.
За «неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления» вынесено 110 постановлений. Сумма штрафов составила 1 млн 414 тыс. 500 рублей.
Напомним, 19 марта в Татарстане подписали закон, запрещающий водителям парковаться на газонах, детских и спортивных площадках.