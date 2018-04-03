Деньги есть, но вы держитесь: «Газпром» будет работать с «Нафтогазом» в русле международного права

«Газпром» подтвердил решение Стокгольмского арбитража

Дело в том, что в отчете «Газпрома» в статье штрафы указан расход в 272,9 млрд рублей, что примерно равно 4,74 млрд долларов, причем этот объем практически полностью соответствует решению второго Стокгольмского арбитража.

Напомним, что данное решение шведских арбитров, во-первых, сожгло украинский долг за газ, который образовался еще до событий 2014 года, а, во-вторых, наложило на «Газпром» долговые обязательства в размере 2,56 млрд долларов.

«Газпром» в настоящий момент пытается признать данное решение ничтожным, но здесь нужно понимать, что эти требования не являются апелляцией в классическом понимании этого слова. «Газпром» может по процедуре оспорить это решение арбитров в государственном суде Стокгольма , но данные разбирательства не замораживают исполнение изначального вердикта.

В результате, российская компания оказалась в сложной ситуации — с одной стороны, она справедливо считает, что решение Стокгольма является неправовым и вынесенным по политическим причинам, а с другой — вынуждена сохранять свое реноме на глобальном рынке и исполнять взятые на себя обязательства. В этом плане, решение арбитража с правовой точки зрения является для «Газпрома» обязательным, что данная компания и подтвердила путем подобных бюджетных манипуляций.

Это дело будет тянуться еще очень продолжительное время

Другой вопрос, что «Газпром» явно не собирается спешить с выполнением решения Стокгольмского арбитража, тем более, похожее дело «ЮКОСа» показывает, что справедливости можно добиться и в случае негативного решения арбитров.

При этом, необходимо понимать, что такое оспаривание решения арбитров потребует нескольких лет, причем в этот период «Газпрому», в любом случае, придется вести отношения с украинскими контрагентами. Кроме того, эта ситуация накладывает отпечаток и на проекты нашей компании — в частности, на «Северный поток-2», который пусть и согласован, но пока так и не начал строиться.

Ведущий эксперт Фонда энергетического развития, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что то обстоятельство, что «Газпром» зарезервировал под долг «Нафтогазу» не 2,56, а 4,76 млрд долларов, говорит нам о том, что российская компания решила оспорить оба решения Стокгольмского арбитража.

«Соответственно, «Газпром» зарезервировал здесь всю сумму, которая была обозначена в решении второго арбитража в Стокгольме, учитывая тот факт, что данное разбирательство будет идти достаточно долго», — констатирует Юшков.

Если «Северный поток-2» будет построен, Украина останется в тупике

По словам Игоря Валерьевича, мы видим здесь выработку новых правил игры, на основе которых «Газпром» и «Нафтогаз» будут сотрудничать после 2020 года, когда истекут сроки базовых газовых контрактов и будет построен «Северный поток-2». Данный проект должен существенно изменить структуру и направление экспорта российского газа в страны Евросоюза

«Таким образом, все эти разбирательства будут идти долго, «Газпром» к этому готов, но все зависит от того, когда здесь все окончательно определится в вопросе строительства газопровода «Северный поток-2». Будет он строиться или не будет, ведь если этот проект будет реализован, то Украина останется с незначительными объемами газового транзита», — заключает Юшков.

Это напрямую влияет и на данное дело, ведь в такой ситуации с украинцами будет гораздо легче решить и вопрос этого долга, особенно, в том случае, если западная юстиция пойдет дальше в своей неправовой и политизированной оценке этих событий.

«В случае строительства «Северного потока-2», украинцы станут «закрывающими поставщиками» и какой-то объем газового транзита у них останется только в том случае, если Евросоюз будет закупать газа больше, чем в 2017 году», — резюмирует Юшков.

В этой истории все зависит от нюансов

Как считает эксперт, в ближайшее время процесс реализации решений Стокгольмского арбитража будет заморожен до тех пор, пока не определится ситуация с «Северным потоком-2».

Теоретически, «Газпром» вполне может и выплатить 2,56 млрд долларов «Нафтогазу», чтобы «Нафтогаз» не пытался арестовать собственность российской компании за границей, хотя и здесь все зависит от развития ситуации и не будет ли здесь очередного повышения градуса.

Ведь мы помним, как руководство «Газпрома» в лице главы компании Алексея Миллера отреагировало на второе решение Стокгольмского арбитража, начав планомерный разрыв всех коммерческих соглашений с украинским «Нафтогазом».

Примечательно, что опыт дела «ЮКОСа» показывает, что у «Газпрома» есть шансы добиться отмены решения Стокгольмского арбитража, что говорит нам о том, что «Газпром», скорее всего, найдет какие-то предлоги, чтобы не выплачивать «Нафтогазу» 2,56 млрд до того, как он не израсходует все возможные меры своей защиты. Просто, в противном случае, возможна ситуация, когда после выплаты «Газпромом» денег и отмены первоначального решения, украинцы откажутся возвращать свои средства обратно.

Так что, здесь многое зависит даже не от успеха встречных исков «Газпрома», а от того, пойдет ли он в текущей ситуации на исполнение решения арбитража и не попытаются ли европейские власти как-то его привязать к «Северному потоку-2».

«Вряд ли кто-то будет привязывать здесь решение Стокгольмского арбитража к «Северному потоку-2», поскольку европейцы уже разделились на тех, кто за этот проект и кто против него, и это ни от кого не зависит», — констатирует Юшков.

В общем, можно сделать вывод, что ситуация здесь крайне запутанная, и все зависит от многих нюансов.