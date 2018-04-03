Нижегородская область в 2017 г. привлекла 78 млрд рублей на развитие производительных сил

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 апреля. / ТАСС /. Нижегородская область в 2017 году привлекла инвестиции размером около 78 млрд рублей в рамках реализации в муниципалитетах программ развития производительных сил, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"В 2017 году в рамках реализации программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов было привлечено порядка 78 млрд рублей инвестиций. По итогам были введены в эксплуатацию 124 объекта, создано 5,2 тыс. новых рабочих мест", — заявили в пресс-службе.

Как отмечается, из 124 объектов семь введены в промышленности, 32 — в сельском хозяйстве, 49 — в сфере торговли, общественного питания и платных услуг, 10 — в транспортной инфраструктуре, пять — в строительстве.

Ключевыми объектами в правительстве назвали цех по производству сухого кварцевого песка ООО «ЕК ГРУПП» (Богородский район); телятники, коровники в Дальнеконстантиновском, Пильнинском, Шарангском районах; вторая и третья очереди строительства свиноводческого комплекса ООО «ННПП» (Вадский район) и ряд других.

Врио главы области Глеб Никитин отметил, что рост региональной экономики и улучшение инвестиционного климата являются важным направлением работы для улучшения качества жизни нижегородцев.

По информации администрации, за 10 лет реализации программ (2007-2017) на территории области в эксплуатацию были введены порядка 2,2 тыс. объектов, привлечено 717 млрд рублей инвестиций и создано более 80 тыс. рабочих мест.