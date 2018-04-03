Оренбуржцы задолжали за электроэнергию, тепло и горячую воду более 5 млрд

На 1 марта 2018 года общая сумма долга жителей и предприятий Оренбургской области за потребленную электроэнергию, тепло и горячую воду перед «ЭнергосбыТ Плюс» составила 5 миллиардов 717 миллионов рублей, из них 3,5 миллиарда — просроченная дебиторская задолженность.

За год дебиторская задолженность населения и юридических лиц региона перед поставщиком услуг выросла на 1 миллиард рублей.

Как отмечают в Оренбургском филиале ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», колоссальная сумма долга превысила критический максимум.

Орска и Самую большую озабоченность поставщика ресурсов вызывают долги жителей Оренбурга Медногорска за тепловую энергию и горячую воду в размере 1 миллиард 655 миллионов рублей. За электроэнергию население региона вовремя не оплатило счета на сумму 464 миллиона рублей. И это несмотря на то, что в течение 2017 года «ЭнергосбыТ Плюс» вел усиленную работу по взысканию дебиторской задолженности.

Долги юридических лиц разных форм собственности за тепло составляют 843 миллиона рублей, за электроэнергию — 2 миллиарда 754 миллиона рублей.

Среди злостных неплательщиков за тепло:

ЗАО «Силикатный завод» — долг 27 млн 296 тыс. рублей;

ООО «Гидпропресс» — 10 млн 549 тыс. рублей.

За электроэнергию:

АО «Машиностроительный концерн ОРМЕТО-ЮУМЗ» — 124 млн рублей;

ООО «ВодоСнабжение» — 13 млн 524 тыс. рублей;

ООО «ВодСток» — 27 млн635 тыс. рублей;

ООО «ТеплоЭнергоРесурс» — 19 млн 502 тыс. рублей.

— Халатное отношение к оплате потребленных энергоресурсов сказывается на качестве ресурсоснабжения. Дебиторская задолженность — это деньги, которые необходимы для стабильного и надежного энергоснабжения региона, — подчеркивают в ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Поставщик ресурсов намерен взыскивать задолженность в законодательном порядке: через подачу исков в суд, взыскание долгов по исполнительным листам. Одна из крайних мер по работе с дебиторской задолженностью — ограничение энергоснабжения.

Оренбургский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» просит оренбуржцев не доводить долги до крайних мер, пользоваться реструктуризацией.