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Госдума наделила Роспотребнадзор полномочием по проведению контрольных закупок
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Госдума наделила Роспотребнадзор полномочием по проведению контрольных закупок 

Прайм 1 час назад
Госдума приняла закон об осуществлении Роспотребнадзором контрольных закупок.
Документ наделяет Роспотребнадзор полномочием по применению контрольных закупок при федеральном государственном надзоре в области защиты прав потребителей и федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре. Контрольные закупки будут проводиться без уведомления юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Однако надзорный орган должен будет известить о проведении контрольной закупки органы прокуратуры.
В рамках контрольных закупок осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в целях проверки соблюдения юридическими лицами или ИП обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям.
В случае выявления нарушений обязательных требований информация о контрольной закупке должна быть предоставлена юрлицу или индивидуальному предпринимателю сразу после ее завершения. Закон запрещает проведение внеплановой проверки по тому же основанию, если в ходе контрольной закупки не были выявлены такие нарушения. Информация о контрольных закупках и их результатах будут заноситься в единый реестр проверок.
Контрольная закупка является наиболее эффективным мероприятием по контролю в сферах санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, связанных с проверкой выполнения хозяйствующими субъектами обязательных требований. Такая форма проверки оптимизирует трудовые, материальные и финансовые ресурсы уполномоченного контрольно-надзорного органа власти и стимулирует предпринимателей на добросовестное ведение своей деятельности.
В настоящее время Роспотребнадзор осуществляет полномочия по осуществлению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 20 технических регламентов Таможенного союза и Евразийского экономического союза и обязательных требований специальных законов в рамках данных видов надзорной деятельности.
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