HeadHunter собирается разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже 

HeadHunter собирается разместить акции на Нью-Йоркской фондовой биржеВ самой компании, а также инвесторы отказались от каких-либо комментариев, также как и сама Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Однако заявка на проведение IPO была опубликована на их официальном сайте. Как сказано в документе, большую часть акций планируют выкупить Highworld Investments Ltd и ELQ Investors VIII Ltd.
Несмотря на то, что за 2016 финансовый год компания понесла убытков на 30 миллионов рублей, уже в 2017 ей удалось выйти на 464 миллиона рублей чистой прибыли. На данный момент компания еще имеет долг в размере 5,4 миллиардов рублей.
Компания неоднократно переходила из рук в руки. Так в 2011 после нескольких лет скитаний по различным инвестиционным портфелям, контрольный пакет акций попал в Mail.RU Group. Однако в 2016 году, холдинг продал HeadHunter фонду «Эльбрус Капитал» за 10 миллиардов рублей. Некоторые источники заявляли, что в сделке принимал участие Goldman Sachs, но сама организация до сих пор не подтвердила этот факт.