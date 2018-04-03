HeadHunter собирается разместить акции на Нью-Йоркской фондовой бирже

HeadHunter собирается разместить акции на Нью-Йоркской фондовой биржеВ самой компании, а также инвесторы отказались от каких-либо комментариев, также как и сама Комиссия по ценным бумагам и биржам США . Однако заявка на проведение IPO была опубликована на их официальном сайте. Как сказано в документе, большую часть акций планируют выкупить Highworld Investments Ltd и ELQ Investors VIII Ltd.

Несмотря на то, что за 2016 финансовый год компания понесла убытков на 30 миллионов рублей, уже в 2017 ей удалось выйти на 464 миллиона рублей чистой прибыли. На данный момент компания еще имеет долг в размере 5,4 миллиардов рублей.