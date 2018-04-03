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Банк «Российский капитал» и Тинькофф хотят начать совместную деятельность
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Банк «Российский капитал» и Тинькофф хотят начать совместную деятельность 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Банк «Российский капитал» и "Тинькофф банк" подали ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство об одобрении соглашения о совместной деятельности, говорится в материалах службы.
"В ФАС России 28 марта 2018 года поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на заключение между АКБ «Российский капитал» и АО «Тинькофф Банк» соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
ФАС отмечает, что в рамках рассмотрения ходатайства заинтересованные лица могут предоставить сведения о влиянии на состояние конкуренции такой сделки.
"Срок рассмотрения ходатайства составляет тридцать дней с даты получения настоящего ходатайства (статья 33 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»)", — уточняет ФАС.
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