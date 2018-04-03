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75% резервного фонда правительства распределили за первые три месяца года
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75% резервного фонда правительства распределили за первые три месяца года 

Newsru.com 21 минуту назад
Фото: Newsru.com
Минфин, правда, счел обоснованными лишь заявки на 3 млрд рублей. Решения о расходовании 75% резервного фонда правительства (157,3 млрд из 210,7 млрд рублей) на весь бюджетный год уже приняты, пишет газета
"Коммерсант"
Крупнейшую статью расходов составляют «предвыборные» траты правительственного фонда, полагает издание. 36,7 млрд рублей выделено на дотации регионам с целью стимулирования роста налогового потенциала (иными словами, на региональные госинвестиции), 20 млрд рублей — на поддержку сбалансированности бюджетов (обычно в связи с недостатком денег на выполнение «майских указов»), еще 10 млрд рублей — на ремонт детских поликлиник.
Заявки на оказание финпомощи субъектам РФ на 18,5 млрд рублей остались неудовлетворенными. Минфин, правда, счел обоснованными лишь заявки на 3 млрд рублей. В списке мотивов получения субъектами помощи — «обстоятельства непреодолимой силы» и «прекращение в 2017 году полномочий высшего должностного лица субъекта РФ».
По статье «иные мероприятия» проходят 12,2 млрд рублей на поддержку автопрома, 10 млрд рублей на направление «Кооперация и экспорт», 6 млрд рублей — на поддержку проекта «Сухой Суперджет 100», 7 млрд рублей — сельскому хозяйству (из которых 5 млрд рублей — на субсидии строителям теплиц), 5 млрд рублей — ВЭБу на поддержку сельского хозяйства.
Проект «Цифровая экономика» получит 3,3 млрд рублей, а в сфере медицины крупнейшие дополнительные расходы — это 4,4 млрд рублей на развитие паллиативной помощи (хосписы), 3,5 млрд рублей — на подключение медучреждений к интернету и 2,5 млрд рублей — на повышение квалификации врачей.
"Нерегиональных" средства в основном разошлись «по мелочам». Это почти 80 млрд рублей, среди которых «отдельные мероприятия МИД РФ» (1,2 млрд рублей), и ЛЭП на Чукотке (3 млрд рублей), и «Русские сезоны в Италии» (0,2 млрд рублей).
Вопросы, связанные, в том числе, с официальным резервом расходов Белого дома, обсуждались на одном из последних совещаний в правительстве в конце марта, узнало издание.
На нем говорилось, что резервы Белого дома на три квартала 2018 года оказались очень невелики, не более 53,4 млрд рублей. Таким образом, любое крупное экстренное решение потребует фактического пересмотра бюджета.
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