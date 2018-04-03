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Fox может продать Sky Disney
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WSJ: Fox может продать Sky Disney 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: The Walt Disney Company
21st Century Fox может продать британский телеканал Sky Walt Disney. Об этом пишет The Wall Street Journal.
Уточняется, что данное предложение Fox сделал для того, чтобы решить проблему, которая связана с приобретением 61% Sky.
По словам представителей Fox, Disney выразил заинтересованность в приобретении Sky News, независимо от того, как проходит сделка Disney о приобретении активов 21st Century Fox.
Помимо этого, Fox предложил отделить Sky News от всего Sky с оперативной независимостью на 15 лет, а также с финансированием под гарантии Fox.
Ранее сообщалось, что британский антимонопольный регулятор выступил против сделки о покупке телеканала Sky компанией 21st Century Fox Руперта Мердока.
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