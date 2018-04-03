Предложение нефти ОПЕК в I квартале достигло минимума с подписания венской сделки

Объем предложения нефти 14 стран ОПЕК по итогам первого квартала достиг минимального значения с подписания соглашения стран-членов ОПЕК и других нефтепроизводящих государств (ОПЕК+), следует из отчета Petro-Logistics SA — консалтинговой компании, занимающейся отслеживанием перемещений танкеров.

"Объем предложения (нефти — ред.) 14 стран ОПЕК в первом квартале 2018 года снизился до самого низкого квартального уровня с момента вступления в силу соглашения о сокращении добычи примерно 15 месяцев назад. Последние квартальные данные свидетельствуют о снижении показателя на 425 тысяч баррелей в сутки от среднесуточного предложения 2017 года в целом", — говорится в сообщении.

По сравнению с показателем первого квартала 2017 года объем предложения нефти ОПЕК снизился на 113 тысяч баррелей в день, сообщает Petro-Logistics.