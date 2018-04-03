Стал известен победитель тендера на оснащение самолетов «Аэрофлота» системой WiFi

МОСКВА , 3 апреля. / ТАСС /. Тендер "Аэрофлота" на оснащение 81 узкофюзеляжного самолета Airbus 320 и 321 оборудованием для доступа к стриминговой системе развлечений и в интернет по технологии WiFi, а также на оказание услуг связи в течение 3,5 лет выиграла компания «Стэк.ком», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на сайт госзакупок.

Начальная цена контракта была 57,5 млн долларов, в документации не сообщается, сколько было претендентов на контракт, отмечается в публикации. По словам менеджера перевозчика, «Стэк.ком» предложила цену в 52,6 млн долларов.

Первые восемь Airbus 320 системой WiFi-доступа уже оснащены, оборудование остальных будет осуществляться во время их планового техобслуживания и продлится до декабря 2019 г. Сама услуга планируется к запуску в июле 2018 года.