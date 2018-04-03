Ещё
Сбербанк — лидер по капитализации и популярности в СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк — лидер по капитализации и популярности в СМИ 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга было проанализировано 4 352 753 публикации СМИ за период с 26 марта по 1 апреля 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу остается Сбербанк. СМИ сообщали, что акции российской нефтедобывающей компании ЛУКОЙЛ обогнали бумаги «Газпрома» по капитализации и заняли второе место после Сбербанка, капитализация которого — 5,711 трлн рублей.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Мегафона». СМИ сообщали, что компания подал ходатайство на приобретение ритейлера «Связной», который, если сделка будет одобрена, объединят с «Евросетью».
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
Сбербанк
31 205,7  «Яндекс»
31 127,0  22 749,3  Apple
22 284,3  20 564,4  «Ростелеком»
18 850,9  «Ростех»
16 985,8  ЛУКОЙЛ
14 934,4  «Роснефть»
14 132,1  «Мегафон»
12 495,4  Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу стал Вагит Алекперов. Глава ЛУКОЙЛ рассказал в интервью СМИ о своем потенциальном преемнике, политике и геополитике, почему государству не надо часто менять налоги и создавать привилегии для отдельных участников рынка.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Николая Токарева. Глава «Транснефти» проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах работы компании за последние годы, программах в области импортозамещения и энергоэффективности, а также по социальным проектам.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ
5 010,1  Роман Абрамович Millhouse
4 255,2  Игорь Сечин «Роснефть»
4 053,3  Олег Белозеров РЖД
3 554,1  Илон Маск SpaceX
3 503,0  Павел Дуров Telegram
3 498,1  Леонид Федун ФК «Спартак»
3 463,1  Николай Токарев «Транснефть»
3 109,1  Алексей Миллер «Газпром»
3 080,0  Тим Кук Apple
2 710,1
BFM.RU: последние новости
«Газпром» зарезервировал всю сумму штрафа для выплаты «Нафтогазу» Миссия оказалась невыполнимой: «Почта России» не смогла доставить первую посылку беспилотником Холода в марте увеличили «Газпрому» добычу на 20%
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев получил новую должность115
Стало известно о тайном счете Скрипалей114
Киевский прокурор появился на телевидении голым88
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя153
Семью Нетребко выгнали из театра37
Видео
00:23
В сети появилось новое видео пожара в Кемерово
Происшествия Пожары
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
00:42
Сбежавший из цирка шимпанзе прогулялся по Краснодару
Происшествия
01:04
Директор школы поцеловал свинью, проиграв ученикам в споре
Общество
00:37
В РФ передумали повышать пенсионный возраст
Экономика
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
04:29
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами
Общество
01:47
Мария Аронова устроила скандал во время спектакля
Шоу-бизнес
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение