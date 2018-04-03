Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга было проанализировано 4 352 753 публикации СМИ за период с 26 марта по 1 апреля 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу остается Сбербанк. СМИ сообщали, что акции российской нефтедобывающей компании ЛУКОЙЛ обогнали бумаги «Газпрома» по капитализации и заняли второе место после Сбербанка, капитализация которого — 5,711 трлн рублей.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Мегафона». СМИ сообщали, что компания подал ходатайство на приобретение ритейлера «Связной», который, если сделка будет одобрена, объединят с «Евросетью».
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
Сбербанк
31 205,7 «Яндекс»
31 127,0 22 749,3 Apple
22 284,3 20 564,4 «Ростелеком»
18 850,9 «Ростех»
16 985,8 ЛУКОЙЛ
14 934,4 «Роснефть»
14 132,1 «Мегафон»
12 495,4 Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу стал Вагит Алекперов. Глава ЛУКОЙЛ рассказал в интервью СМИ о своем потенциальном преемнике, политике и геополитике, почему государству не надо часто менять налоги и создавать привилегии для отдельных участников рынка.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Николая Токарева. Глава «Транснефти» проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах работы компании за последние годы, программах в области импортозамещения и энергоэффективности, а также по социальным проектам.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ
5 010,1 Роман Абрамович Millhouse
4 255,2 Игорь Сечин «Роснефть»
4 053,3 Олег Белозеров РЖД
3 503,0 Павел Дуров Telegram
3 498,1 Леонид Федун ФК «Спартак»
3 463,1 Николай Токарев «Транснефть»
3 109,1 Алексей Миллер «Газпром»
3 080,0 Тим Кук Apple
2 710,1