Сбербанк — лидер по капитализации и популярности в СМИ

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При подготовке рейтинга было проанализировано 4 352 753 публикации СМИ за период с 26 марта по 1 апреля 2018 года.

Компании недели

Лидером по МедиаИндексу остается Сбербанк . СМИ сообщали, что акции российской нефтедобывающей компании ЛУКОЙЛ обогнали бумаги «Газпрома» по капитализации и заняли второе место после Сбербанка, капитализация которого — 5,711 трлн рублей.

Самое заметное перемещение в медиарейтинге у «Мегафона» . СМИ сообщали, что компания подал ходатайство на приобретение ритейлера «Связной» , который, если сделка будет одобрена, объединят с «Евросетью»

Топ-10 компаний недели:

№ Перемещение Компания МедиаИндекс

Сбербанк

22 284,3 20 564,4 «Ростелеком»

16 985,8 ЛУКОЙЛ

14 132,1 «Мегафон»

12 495,4 Бизнесмены недели

Лидером по МедиаИндексу стал Вагит Алекперов . Глава ЛУКОЙЛ рассказал в интервью СМИ о своем потенциальном преемнике, политике и геополитике, почему государству не надо часто менять налоги и создавать привилегии для отдельных участников рынка.

Самое заметное перемещение в рейтинге у Николая Токарева . Глава «Транснефти» проинформировал президента РФ Владимира Путина о результатах работы компании за последние годы, программах в области импортозамещения и энергоэффективности, а также по социальным проектам.

Топ-10 бизнесменов недели:

№ Перемещение Персона МедиаИндекс

Вагит Алекперов ЛУКОЙЛ

3 463,1 Николай Токарев «Транснефть»

2 710,1