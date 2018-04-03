Суд поддержал Росавиацию в споре с «Трансстроем» по ВПП-3 в «Шереметьево»

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу »Инжтрансстроя" на вынесенное в октябре решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу. В рамках этого дела арбитраж Москвы полностью отклонил встречный иск «Трансстроя», просившего суд расторгнуть этот контракт и взыскать с Росавиации 4,1 миллиарда рублей убытков, включая упущенную выгоду.

Росавиация в июне 2015 года уведомила подрядчика об одностороннем расторжении договора в связи с нарушением им сроков выполнения работ. Как сообщил ранее представитель ведомства в суде, назначенная судом экспертиза установила возможность выполнения работ на 5 миллиардов рублей в 2015 году, в том числе в первом полугодии — на 1 миллиард рублей. Однако, по словам представителя Росавиации, ИК «Трансстрой» допустила нарушение промежуточных сроков в течение пяти месяцев и резкое снижение качества строительно-монтажных работ. Заказчик заявил, что основная причина невыполнения контракта подрядчиком — низкие темпы и малая оснащенность объекта строительной техникой.

Представитель ИК «Трансстрой» заявил в суде, что подрядчик выполнил весь возможный объем работ, на который была получена разрешительная документация. Работы он приостановил, по словам юриста, в связи с тем, что заказчикам не была передана документация и не была освобождена от обременений стройплощадка. В частности, в пятно застройки входит больше тысячи домов, газо — и нефтепровод, а также русла двух рек и ручья, которые требовалось отвести, сказал представитель стройкомпании.

Арбитраж Москвы пришел к выводу, что «отказ государственного заказчика от исполнения контракта вызван нарушением условий контракта со стороны подрядчика». «Поскольку расторжение контракта в одностороннем порядке произошло по вине подрядчика, то последний лишается в рассматриваемом случае права требовать взыскания убытков», — указал суд в решении.