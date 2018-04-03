В «СР» предлагают отменить налоговые льготы для компаний с неофициально устроенными работниками

Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в нижнюю палату парламента законопроект об отмене налоговых льгот для компаний, в которых граждане трудятся неофициально. Об этом в ходе пленарного заседания сообщил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин

«В ближайшее время мы внесем законопроект об отмене налоговых льгот для компаний, которые используют неофициальный труд. Напомню, официально трудятся в стране 43 млн человек, а в сером сегменте 30 млн человек и это те компании, которые не платят подоходный налог в местные бюджеты — 1,5 трлн руб. ежегодный убыток», — сказал О. Шеин.

По словам депутата, такие компании также не платят социальные взносы в пенсионный фонд, а также в фонд обязательного медицинского страхования. «Эти компании вдобавок получают еще налоговые льготы, получают государственные подряды и заказы», — добавил О. Шеин.