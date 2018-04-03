«Северсталь» планирует увеличить производство плоского проката на 500 тыс. тонн

«Северсталь» планирует увеличить производство плоского проката и заключила первый контракт в рамках модернизации производства на «Череповецком металлургическом комбинате» (ЧМК), сообщили в компании.

Оборудование для ЧМК — непрерывно-травильный агрегат — поставит итальянская Danieli & C. Officine Meccaniche.

По словам генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадима Германова, цель модернизации — увеличение производства плоского проката и освоение выпуска нового вида продукции — проката шириной до 1850 мм. Предполагаемое увеличение составит порядка 500 тыс. тонн горячекатаного травленого и холодного проката в год.

Всего в рамках инвестпроекта общей стоимостью порядка 8 млрд рублей будет закуплен и реконструирован ряд агрегатов и узлов.

Согласно контрактным обязательствам, Danieli & C. Officine Meccaniche выполнит поставку основного оборудования, а также обеспечит шеф-монтаж и пусконаладочные работы непрерывно-травильного агрегата. Первые поставки оборудования ожидаются в 2019 году, запуск агрегата запланирован на конец 2020 года.