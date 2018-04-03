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«Северсталь» планирует увеличить производство плоского проката на 500 тыс. тонн
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«Северсталь» планирует увеличить производство плоского проката на 500 тыс. тонн 

Rambler News Service 1 час назад
«Северсталь» планирует увеличить производство плоского проката и заключила первый контракт в рамках модернизации производства на «Череповецком металлургическом комбинате» (ЧМК), сообщили в компании.
Оборудование для ЧМК — непрерывно-травильный агрегат — поставит итальянская Danieli & C. Officine Meccaniche.
По словам генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадима Германова, цель модернизации — увеличение производства плоского проката и освоение выпуска нового вида продукции — проката шириной до 1850 мм. Предполагаемое увеличение составит порядка 500 тыс. тонн горячекатаного травленого и холодного проката в год.
Всего в рамках инвестпроекта общей стоимостью порядка 8 млрд рублей будет закуплен и реконструирован ряд агрегатов и узлов.
Согласно контрактным обязательствам, Danieli & C. Officine Meccaniche выполнит поставку основного оборудования, а также обеспечит шеф-монтаж и пусконаладочные работы непрерывно-травильного агрегата. Первые поставки оборудования ожидаются в 2019 году, запуск агрегата запланирован на конец 2020 года.
«Северсталь Российская сталь» (дивизион «Северстали») — один из крупнейших производителей стали в России. В 2017 году дивизион произвел 11,66 млн тонн стали; объем продаж стальной продукции составил 10,96 млн тонн.
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