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Кабмин обязал банки получать национальный кредитный рейтинг
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Кабмин обязал банки получать национальный кредитный рейтинг 

Газета.Ru 2 часа назад
Правительство утвердило постановление, которое обяжет банки получать рейтинг по национальной шкале для принятия их гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Установлено дополнительное требование, предъявляемое к банкам, для принятия их банковских гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством", — заявили в правительстве.
Уточняется, что данное решение приведет к положительным результатам для участников экономической деятельности с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий и расширения использования банковских гарантий крупнейших российских банков как надежного обеспечительного инструмента.
Ранее сообщалось, что банки смогут кредитовать жилищное строительство без ограничений.
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