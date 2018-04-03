ЦБ назвал конкурентов традиционных банков

ЦБ считает Amazon и Alibaba конкурентами традиционных банков

Ольга Скоробогатова. Цифровые финансовые компании, такие как Amazon , Alipay и Alibaba , становятся полноценными конкурентами для традиционных банков, сообщила на съезде Ассоциации российских банков первый зампред ЦБ

«Мы видим, что цифровые финансовые компании, такие как Amazon, Alipay и Alibaba, которые за короткое время заняли огромный кусок рынка финансовых услуг… И это серьезная конкуренция для банковского сектора», — сказала Скоробогатова.

По ее словам, банки должны уделять внимание конкуренции с финтех-компаниями: «Банки должны, с одной стороны, снижать свои затраты, а с другой, конкурировать с ведущими компаниями — не банками, которые быстрее и качественнее них работают на финансовом рынке, особенно в рознице. Это общепризнанный факт. Иначе мы будем иметь рынок, который будет состоять из банков, которые будут специализироваться на банковских услугах и огромного количества финтех-компаний, которые предоставляют розничное финансовое обслуживание».