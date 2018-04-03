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ЦБ назвал конкурентов традиционных банков
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ЦБ считает Amazon и Alibaba конкурентами традиционных банков 

Rambler News Service 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Цифровые финансовые компании, такие как Amazon, Alipay и Alibaba, становятся полноценными конкурентами для традиционных банков, сообщила на съезде Ассоциации российских банков первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
«Мы видим, что цифровые финансовые компании, такие как Amazon, Alipay и Alibaba, которые за короткое время заняли огромный кусок рынка финансовых услуг… И это серьезная конкуренция для банковского сектора», — сказала Скоробогатова.
По ее словам, банки должны уделять внимание конкуренции с финтех-компаниями: «Банки должны, с одной стороны, снижать свои затраты, а с другой, конкурировать с ведущими компаниями — не банками, которые быстрее и качественнее них работают на финансовом рынке, особенно в рознице. Это общепризнанный факт. Иначе мы будем иметь рынок, который будет состоять из банков, которые будут специализироваться на банковских услугах и огромного количества финтех-компаний, которые предоставляют розничное финансовое обслуживание».
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