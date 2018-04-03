Ещё
Выплаты правлению «Газпрома» увеличены, несмотря на снижение прибыли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Выплаты правлению «Газпрома» увеличены, несмотря на снижение прибыли 

pasmi.ru 24 минуты назад
Правление «Газпрома» выплатило себе 3,3 млрд рублей за 2017 год на фоне минимальной за 15 лет прибыли.
Плохой год — хорошие премии
«Газпром» увеличил выплаты членам правления и совета директоров, несмотря на резкое ухудшение финансовых показателей, следует из отчета холдинга по РБСУ, опубликованного в понедельник. За 2017 год топ-менеджеры компании получили суммарно 3,268 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей — за четвертый квартал, сообщают «Скандалы.ру».
Хотя прибыль «Газпрома» обвалилась в четыре раза и едва превысила 100 млрд рублей, выплаты были увеличены на 2,2% по сравнению с показателем прошлого года, который составил 3,196 млрд рублей.
Итоговая сумма включает как регулярное вознаграждение, так и премии, уточняет «Газпром» в отчете. По итогам девяти месяцев прошлого года на премиальные приходилось 68% всей оплаты руководства, или почти 1,5 млрд рублей.
Чистая прибыль «Газпрома» составила лишь 100,3 млрд рублей и стала минимальной для компании с 2002 года, несмотря на рекордный объем экспорта газа в Европу и рост выручки на 9,6%, до 4,313 трлн рублей. Зафиксированный результат стал худшим для «Газпрома» с 2002 года.
В годовом отчете придется отразить результат продолжавшегося больше трех лет разбирательства с «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитраже, предупредил на прошлой неделе зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов: суд обязал российскую компанию выплатить Киеву 2,56 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору.
На эту сумму «Газпром» намерен создать резерв, из-за чего придется «показать меньшую прибыль», говорил Круглов.
Как следует из отчетности «Газпрома», на конец года он переместил на спецсчета в банки 169 млрд рублей, или треть от всех запасов наличных в виде денежных средств и их эквивалентов.
pasmi.ru: последние новости
Муж главы Счетной палаты экс-министр Христенко накупил гольф-полей на 10 млрд рублей Генерала МЧС арестовали за нецелевое использование 1,7 млрд рублей Руководство «ИнтехБанка» ответят за вывод со счетов банка 870 млн рублей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя110
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт205
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами93
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ92
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»447
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение