Выплаты правлению «Газпрома» увеличены, несмотря на снижение прибыли

Правление «Газпрома» выплатило себе 3,3 млрд рублей за 2017 год на фоне минимальной за 15 лет прибыли.

Плохой год — хорошие премии

«Газпром» увеличил выплаты членам правления и совета директоров, несмотря на резкое ухудшение финансовых показателей, следует из отчета холдинга по РБСУ, опубликованного в понедельник. За 2017 год топ-менеджеры компании получили суммарно 3,268 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей — за четвертый квартал, сообщают «Скандалы.ру».

Хотя прибыль «Газпрома» обвалилась в четыре раза и едва превысила 100 млрд рублей, выплаты были увеличены на 2,2% по сравнению с показателем прошлого года, который составил 3,196 млрд рублей.

Итоговая сумма включает как регулярное вознаграждение, так и премии, уточняет «Газпром» в отчете. По итогам девяти месяцев прошлого года на премиальные приходилось 68% всей оплаты руководства, или почти 1,5 млрд рублей.

Чистая прибыль «Газпрома» составила лишь 100,3 млрд рублей и стала минимальной для компании с 2002 года, несмотря на рекордный объем экспорта газа в Европу и рост выручки на 9,6%, до 4,313 трлн рублей. Зафиксированный результат стал худшим для «Газпрома» с 2002 года.

В годовом отчете придется отразить результат продолжавшегося больше трех лет разбирательства с «Нафтогазом Украины» в Стокгольмском арбитраже, предупредил на прошлой неделе зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов : суд обязал российскую компанию выплатить Киеву 2,56 млрд долларов за недопоставку газа по транзитному договору.

На эту сумму «Газпром» намерен создать резерв, из-за чего придется «показать меньшую прибыль», говорил Круглов.

Как следует из отчетности «Газпрома», на конец года он переместил на спецсчета в банки 169 млрд рублей, или треть от всех запасов наличных в виде денежных средств и их эквивалентов.