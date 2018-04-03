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С оренбургской строительной компании взыскали 2 млн рублей
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С оренбургской строительной компании взыскали 2 млн рублей 

ProOren 27 минут назад
Судебные приставы Оренбурга обязали строительную организацию выплатить 2 млн рублей в счет погашения долга по налогу.
Как сообщают в областном УФССП, судебный пристав вручил бухгалтеру предприятия соответствующее постановление, но в положенный срок долг не был погашен. Далее налоговая инспекция отправила в Службу судебных приставов документ уже о принудительном взыскании платежа размером более двух миллионов рублей.
Чтобы ликвидировать задолженность, судебному приставу пришлось наложить арест на недвижимость строительной компании — одноэтажный склад и двухэтажное административное здание предприятия общей площадью порядка 200 кв. метров. Кроме того, уполномоченный вынес постановление о взыскании исполнительского сбора суммой на 150 тысяч рублей.
Уже на следующий день предприятие полностью погасило долг, оплатило исполнительский сбор, и арест с недвижимости был снят.
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