«Мегафон» приобретает владельца частот «Неоспринт» для развития 5G в Москве 

Совет директоров «Мегафона» одобрил приобретение компании «Неоспринт», владеющей третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4 — 3,6 ГГц в Москве, сообщила компания.
«Закрытие сделки планируется завершить к концу апреля. Стоимость и более подробные условия сделки будут раскрыты после ее закрытия», — отмечается в сообщении мобильного оператора.
«Компания считает, что в России диапазон 3,4-3,6 ГГц является наиболее вероятным для строительства сетей 5G на раннем этапе, так как уже выделенные полосы 2, 3 и 4G для развития сетей 5G на данный момент не доступны и будут задействованы на последующих этапах, в том числе по факту появления для этих полос коммерциализованного оборудования 5G и проведения в них рефарминга», — сообщил «Мегафон»