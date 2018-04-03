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«Мегафон» приобретает владельца частот «Неоспринт» для развития 5G в Москве
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«Мегафон» приобретает владельца частот «Неоспринт» для развития 5G в Москве 

Rambler News Service 51 минуту назад
Совет директоров «Мегафона» одобрил приобретение компании «Неоспринт», владеющей третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4 — 3,6 ГГц в Москве, сообщила компания.
«Закрытие сделки планируется завершить к концу апреля. Стоимость и более подробные условия сделки будут раскрыты после ее закрытия», — отмечается в сообщении мобильного оператора.
«Компания считает, что в России диапазон 3,4-3,6 ГГц является наиболее вероятным для строительства сетей 5G на раннем этапе, так как уже выделенные полосы 2, 3 и 4G для развития сетей 5G на данный момент не доступны и будут задействованы на последующих этапах, в том числе по факту появления для этих полос коммерциализованного оборудования 5G и проведения в них рефарминга», — сообщил «Мегафон»
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