«Мегафон» приобретает владельца частот «Неоспринт» для развития 5G в Москве

Совет директоров «Мегафона» одобрил приобретение компании «Неоспринт», владеющей третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4 — 3,6 ГГц в Москве , сообщила компания.

«Закрытие сделки планируется завершить к концу апреля. Стоимость и более подробные условия сделки будут раскрыты после ее закрытия», — отмечается в сообщении мобильного оператора.