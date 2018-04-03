«Нафтогаз» просит отключить отопление в их офисе в Киеве в целях экономии

"Нафтогаз Украины" обратился в "Киевэнерго" с просьбой отключить отопление в их офисе в Киеве, чтобы сохранить "спокойствие, деньги и газ", сообщила во вторник пресс-служба компании. "Мы попросили "Киевэнерго" отключить отопление в нашем офисе. Выражаем полное доверие Гидрометцентру и сохраняем спокойствие, деньги и газ. При желании — присоединяйтесь", — говорится в сообщении компании в Facebook. В этом году март на Украине был достаточно холодный, в основном с минусовой температурой. По прогнозам синоптиков, апрель должен быть теплее. Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов. "Газпром" и "Нафтогаз" 27 марта сообщили, что на предыдущей неделе провели переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа. "Газпром" еще раз уведомил "Нафтогаз", что будет оспаривать решение арбитража Стокгольма по иску по контракту на транзит газа. "Нафтогаз" сообщил, что не принял предложения "Газпрома" по внесению изменений в контракты или их расторжению. Следующий раунд переговоров компании проведут в апреле.