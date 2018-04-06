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Новак про НДД в нефтянке: отрасль нуждается в понятных правилах игры
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Новак про НДД в нефтянке: отрасль нуждается в понятных правилах игры 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Усолье.Инфо
Глава Минэнерго Александр Новак заявил на коллегии министерства, что переход на налогообложение с дохода (НДД) в нефтяной отрасли позволит ввести в разработку 5 млрд тонн нефти. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
"По нашим оценкам, введение соответствующих изменений в законодательство позволит ввести в разработку порядка 5 млрд тонн нефти. Рассчитываем, что соответствующая нормативная база будет принята уже в весеннюю сессию парламента", — сказал Новак.
Он также добавил, что отрасли нужны понятные правила игры и стабильная система налогообложения.
Ранее сообщалось, что Государственная Дума приняла в первом чтении разработанный Минэнерго совместно с Минфином законопроект по введению налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти.
Отмечается, что ведение НДД будет учитывать реальную себестоимость разработки месторождения и стимулировать разработку зрелых месторождений, что поможет предотвратить падение добычи на них, существенно увеличить инвестиции и, в конечном итоге, приведет к росту бюджетных поступлений, в том числе — в региональные бюджеты.
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