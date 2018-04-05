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Минэнерго ожидает принятия Госдумой законопроекта о НДД в нефтяной отрасли в весеннюю сессию
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Минэнерго ожидает принятия Госдумой законопроекта о НДД в нефтяной отрасли в весеннюю сессию 

Rambler News Service 42 минуты назад
Фото: Усолье.Инфо
Минэнерго РФ рассчитывает, что законопроект о пилотном применении НДД в нефтяной отрасли будет принят в весеннюю сессию, заявила заместитель министра энергетикт РФ Анастасия Бондаренко в интервью «Российской газете».
«Госдума планировала рассмотреть его в весеннюю сессию в качестве одного из приоритетных. Он прошел экспертное обсуждение в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации, и 3 апреля нижняя палата парламента приняла его в первом чтении. Рассчитываем, что окончательно документ будет принят в эту сессию», — сказала она.
Как ранее сообщало RNS, в конце ноября 2017 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о введении налога на дополнительный доход НДД в нефтяной отрасли.
В список пилотных проектов по применению НДД в нефтяной отрасли вошли 35 участков, разрабатываемых «Роснефтью», «Лукойлом», «Газпром нефтью», «Сургутнефтегазом» и независимыми нефтяными компаниями. Совокупная добыча нефти в 2016 году по этим участкам составила 14,7 млн тонн, извлекаемые запасы нефти — около 900 млн тонн.
Ранее Минэнерго РФ сообщало, что ожидает принятия законопроекта в I квартале 2018 года и его вступления в силу с 1 января 2019 года.
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