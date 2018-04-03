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Госдума приняла в I чтении законопроект об НДД в нефтяной отрасли
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Госдума приняла в I чтении законопроект об НДД в нефтяной отрасли 

Газета.Ru 1 час назад
Государственная Дума приняла в первом чтении разработанный Минэнерго совместно с Минфином законопроект по введению налога на дополнительный доход (НДД) от добычи нефти. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
Отмечается, что ведение НДД будет учитывать реальную себестоимость разработки месторождения и стимулировать разработку зрелых месторождений, что поможет предотвратить падение добычи на них, существенно увеличить инвестиции и, в конечном итоге, приведет к росту бюджетных поступлений, в том числе — в региональные бюджеты.
По оценкам ведомства, введение НДД позволит вовлечь в разработку порядка 5 млрд т нефти к 2025 году.
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