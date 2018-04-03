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Налоговые платежи РМК на Южном Урале выросли в 1,5 раза
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Налоговые платежи РМК на Южном Урале выросли в 1,5 раза 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
За 2017 год предприятия Группы "Русская медная компания", работающие в Челябинской области, перечислили в бюджеты всех уровней более 5,6 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом платежи выросли на 40%. В полтора раза увеличились отчисления в региональный бюджет — почти до 3 миллиардов рублей. В общей сложности за последние пять лет объем отчислений южноуральских активов Группы РМК в областную казну вырос более чем в 4 раза, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
В Челябинской области работает большинство горнодобывающих и металлургических предприятий РМК: Михеевский горно-обогатительный комбинат (село Варна), Александринская горно-рудная компания (поселок Нагайбакский), Маукский рудник (Вишневогорск), Томинский горно-обогатительный комбинат (Сосновский район), предприятие «Карабашмедь» (Карабаш) и Кыштымский медеэлектролитный завод (Кыштым).
Многие из них являются главными работодателями на территории муниципалитетов и системообразующими предприятиями для местных бюджетов. Так, более половины собственных доходов бюджета Варненского района составляют налоговые поступления от работы Михеевского ГОКа. В целом благодаря работе комбината отчисления группы челябинских предприятий РМК в казну области увеличились почти в 3 раза. Еще больший рост, как ожидается, обеспечит работа Томинского ГОКа, налоговые поступления от которого оцениваются в 5,2 миллиарда рублей в год.
Южноуральские предприятия РМК — не только крупные налогоплательщики, но и надежные социальные партнеры для территорий присутствия. В 2017 году их социальные «инвестиции» превысили 470 миллиона рублей, что почти втрое больше, чем в 2016 году.
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