Налоговые платежи РМК на Южном Урале выросли в 1,5 раза

За 2017 год предприятия Группы "Русская медная компания" , работающие в Челябинской области , перечислили в бюджеты всех уровней более 5,6 миллиарда рублей. По сравнению с предыдущим годом платежи выросли на 40%. В полтора раза увеличились отчисления в региональный бюджет — почти до 3 миллиардов рублей. В общей сложности за последние пять лет объем отчислений южноуральских активов Группы РМК в областную казну вырос более чем в 4 раза, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.

В Челябинской области работает большинство горнодобывающих и металлургических предприятий РМК: Михеевский горно-обогатительный комбинат (село Варна), Александринская горно-рудная компания (поселок Нагайбакский), Маукский рудник ( Вишневогорск ), Томинский горно-обогатительный комбинат (Сосновский район), предприятие «Карабашмедь» (Карабаш) и Кыштымский медеэлектролитный завод ( Кыштым ).

Многие из них являются главными работодателями на территории муниципалитетов и системообразующими предприятиями для местных бюджетов. Так, более половины собственных доходов бюджета Варненского района составляют налоговые поступления от работы Михеевского ГОКа. В целом благодаря работе комбината отчисления группы челябинских предприятий РМК в казну области увеличились почти в 3 раза. Еще больший рост, как ожидается, обеспечит работа Томинского ГОКа, налоговые поступления от которого оцениваются в 5,2 миллиарда рублей в год.

Южноуральские предприятия РМК — не только крупные налогоплательщики, но и надежные социальные партнеры для территорий присутствия. В 2017 году их социальные «инвестиции» превысили 470 миллиона рублей, что почти втрое больше, чем в 2016 году.