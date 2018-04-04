В России впервые с 2013 года выросло кредитование МСП

Аналитики засвидетельствовали первый с 2013 года рост кредитования малого и среднего бизнеса. По сравнению с 2016 годом, объем выданных кредитов отечественным предпринимателям в прошлом году вырос на целых 15%.

Первому с 2013 года росту кредитования малого и среднего бизнеса (МСП) поспособствовал целый ряд факторов, в частности, расширение государственной поддержки, снижение ставок и привлечение статусных финансовых учреждений. Как итог, качество их портфелей улучшилось на фоне остальных игроков, а концентрация на банках из ТОП-30 в выдаче выросла до 66%. К слову, объем выданных кредитов участникам малого и среднего бизнеса по итогам прошлого года поднялся на 15%.

В августе 2017 года аналитики засвидетельствовали рост задолженности МСП до 4,9 триллиона рублей. Однако в столь солидной сумме не учитывается обновление единого реестра. Глядя на сокращение субъектов МСП, представители ЦБ РФ насчитали 7-процентное уменьшение задолженности. Если государство продолжит поддерживать бизнес, долг увеличится еще на 15%, прогнозируют финансовые эксперты.

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