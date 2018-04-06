Доля иностранцев в российском малом бизнесе увеличится

Правительство России одобрило законопроект об увеличении доли участия зарубежных компаний в уставном капитале малых и средних предприятий и решило внести документ в Госдуму , отмечается в комментарии на сайте кабмина.

«Законопроект направлен на увеличение предельной доли участия иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий», — говорится в сообщении.

В настоящее время предельный порог установлен на показателе 49%.

Документ также предлагает наделить «Корпорацию МСП» правом предоставления услуг как малому бизнесу, так и гражданам, решившим заняться предпринимательской деятельностью.

По мнению кабинета министров, принятие проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции в сектор МСП и обучать начинающих предпринимателей основам бизнеса.

Законопроект был рассмотрен и одобрен 26 марта на заседании Комиссии Правительства по законопроектной деятельности.