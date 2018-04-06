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Доля иностранцев в российском малом бизнесе увеличится
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Доля иностранцев в российском малом бизнесе увеличится 

Парламентская газета 34 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России одобрило законопроект об увеличении доли участия зарубежных компаний в уставном капитале малых и средних предприятий и решило внести документ в Госдуму, отмечается в комментарии на сайте кабмина.
«Законопроект направлен на увеличение предельной доли участия иностранных юридических лиц в уставном капитале малых и средних предприятий», — говорится в сообщении.
В настоящее время предельный порог установлен на показателе 49%.
Документ также предлагает наделить «Корпорацию МСП» правом предоставления услуг как малому бизнесу, так и гражданам, решившим заняться предпринимательской деятельностью.
По мнению кабинета министров, принятие проекта позволит привлечь дополнительные инвестиции в сектор МСП и обучать начинающих предпринимателей основам бизнеса.
Законопроект был рассмотрен и одобрен 26 марта на заседании Комиссии Правительства по законопроектной деятельности.
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