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Более 70 млрд рублей инвестиций привлечено для развития производительных сил в Нижегородской области
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Более 70 млрд рублей инвестиций привлечено для развития производительных сил в Нижегородской области 

Нижегородская правда 28 минут назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comБолее 70 млрд рублей инвестиций привлечено для развития производительных сил в Нижегородской областиОколо 78 млрд рублей инвестиций привлечено в рамках реализации программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков.
Министерство подвело итоги реализации мероприятий программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов за 2017 год. В прошлом году в рамках реализации этих программ было привлечено порядка 78 млрд рублей инвестиций, получено 257 млрд рублей отгруженной продукции и 14 млрд рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет области. Создано 5,2 тысяч новых рабочих мест.
По итогам реализации данных программ в 2017 году введены в эксплуатацию 124 объекта, в том числе, 7 — в промышленности, 32 — в сельском хозяйстве, 49 — в сфере торговли, общественного питания и платных услуг, 10 — в транспортной инфраструктуре, 5 — в строительстве. Ключевые из них:
— цех по производству сухого кварцевого песка ООО «ЕК ГРУПП» (Богородский район);
— участок сварки и сборки кабин для тракторов сельскохозяйственного и коммунального назначений ООО «Мехинструмент» (Павловский район);
— экструзионная линия для производства пластикового анкерного листа АО «Сосновскагропромтехника» (Сосновский район);
— вторая и третья очереди строительства свиноводческого комплекса ООО «ННПП» (Вадский район);
— «Ягодный сад» ООО «Рассвет» в Сергачском районе;
— телятники, коровники в Дальнеконстантиновском, Пильнинском, Шарангском районах;
— производство сувенирной продукции в Сергачском районе, г.о.г. Шахунья.
Всего за период реализации программ (в 2007-2017 годах) на территории области в эксплуатацию были введены порядка 2,2 тысяч объектов, привлечено 717 млрд рублей инвестиций и создано более 80 тысяч рабочих мест.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин заявлял о необходимости улучшения качества жизни нижегородцев путем организации работы по основным направлениям: рост региональной экономики, улучшение инвестиционного климата, повышение эффективности управления, развитие человеческого капитала, формирование современной инфраструктуры.
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