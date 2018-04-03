Более 70 млрд рублей инвестиций привлечено для развития производительных сил в Нижегородской области

фото pixabay.comБолее 70 млрд рублей инвестиций привлечено для развития производительных сил в Нижегородской области Около 78 млрд рублей инвестиций привлечено в рамках реализации программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов в Нижегородской области в 2017 году. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиций Игорь Норенков.

Министерство подвело итоги реализации мероприятий программ развития производительных сил муниципальных районов и городских округов за 2017 год. В прошлом году в рамках реализации этих программ было привлечено порядка 78 млрд рублей инвестиций, получено 257 млрд рублей отгруженной продукции и 14 млрд рублей налоговых поступлений в консолидированный бюджет области. Создано 5,2 тысяч новых рабочих мест.

По итогам реализации данных программ в 2017 году введены в эксплуатацию 124 объекта, в том числе, 7 — в промышленности, 32 — в сельском хозяйстве, 49 — в сфере торговли, общественного питания и платных услуг, 10 — в транспортной инфраструктуре, 5 — в строительстве. Ключевые из них:

— цех по производству сухого кварцевого песка ООО «ЕК ГРУПП» (Богородский район);

— участок сварки и сборки кабин для тракторов сельскохозяйственного и коммунального назначений ООО «Мехинструмент» (Павловский район);

— экструзионная линия для производства пластикового анкерного листа АО «Сосновскагропромтехника» (Сосновский район);

— вторая и третья очереди строительства свиноводческого комплекса ООО «ННПП» (Вадский район);

— «Ягодный сад» ООО «Рассвет» в Сергачском районе;

— телятники, коровники в Дальнеконстантиновском, Пильнинском, Шарангском районах;

— производство сувенирной продукции в Сергачском районе, г.о.г. Шахунья

Всего за период реализации программ (в 2007-2017 годах) на территории области в эксплуатацию были введены порядка 2,2 тысяч объектов, привлечено 717 млрд рублей инвестиций и создано более 80 тысяч рабочих мест.