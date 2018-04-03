АФК «Система» увеличила чистую прибыль в 2,8 раза

АФК «Система» увеличила чистую прибыль по МСФО в 2017 году в 2,8 раза

Консолидированная выручка АФК "Система" по МСФО в четвертом квартале 2017 года увеличилась на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 198,593 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Скорректированный чистый убыток АФК в отчетном периоде снизился в 4 раза — до 1,556 миллиарда рублей. Скорректированный показатель OIBDA вырос на 13,8% — до 47,292 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA составила 23,8% против 22,7% за тот же период 2016 года.

Выручка корпорации в 2017 году составила 707,551 миллиарда рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 3,5%. Скорректированная чистая прибыль в прошлом году выросла в 2,8 раза, до 4,119 миллиарда рублей. Скорректированный показатель OIBDA в 2017 году вырос на 8% — до 199,549 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA составила 28,3% против 27,2% за тот же период 2016 года.