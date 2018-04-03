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В России собрались зачистить рынок пива
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В России собрались зачистить рынок пива 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Росалкогольрегулирование (РАР) предложило запретить индивидуальным предпринимателям (ИП) продажу пива в целях зачистки «серого» рынка этого напитка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении редакции.
Как говорится презентации «Итоги деятельности в 2017 году и план работы РАР на 2018 год», основными проблемами рынка пива являются рост нелегального производства, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком и «несоизмеримо малая» ответственность ИП за нелегальное производство и оборот этого напитка.
По словам источника в Росалкогольрегулировании, в ведомстве полагают, что индивидуальные предприниматели, занимающиеся продажей пива, должны перерегистрироваться как юридические лица. Это облегчит контроль рынка, поскольку ответственность компаний за нелегальное производство и оборот в 10 раз больше, чем у ИП — 100 тысяч рублей против 10 тысяч.
В аппарате вице-премьера Александра Хлопонина ранее отметили, что отчетная дисциплина предпринимателей в этой сфере остается низкой, особенно среди ИП в торговле. Как пишет издание, всего на рынке пива таких ИП насчитывается 112 тысяч, однако до 30 процентов из них не сдают декларации о продаже напитков.
По словам источника газеты, российский бюджет в 2017 году недополучил несколько десятков миллиардов рублей от акцизных сборов с пива и пивных напитков.
Как стало известно в марте 2018 года, правительство собирается ввести маркировку и лицензирование производства и оборота пива, сидра, пуаре и медовухи. Ужесточение регулирования может привести к исчезновению крафтовых пивоварен, поскольку для небольших компаний дополнительные расходы на лицензирование окажутся непосильными, заявили эксперты.
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