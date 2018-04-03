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«Башнефть» выплатила Башкирии 16 млрд рублей налога
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«Башнефть» выплатила Башкирии 16 млрд рублей налога 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Башнефть" в марте перечислила Башкирии 16 млрд рублей налога на прибыль, эта сумма образовалась при перечислении АФК "Система" в пользу нефтяной компании 100 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам глава республики Рустэм Хамитов.
"Буквально на прошлой неделе "Башнефть" перечислила налог на прибыль в размере 16 млрд рублей. Эта прибыль образовалось в результате перечисления компании АФК "Система" в результате судебных решений на счет "Башнефти" 100 млрд рублей. Эти деньги в полном объеме будут направлены на объекты здравоохранения и на объекты образования", — сказал Хамитов.
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