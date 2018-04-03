Чистая прибыль ОАО «Нижегородский Водоканал» сократилась почти на 40%

Чистая прибыль ОАО «Нижегородский Водоканал» в 2017 году сократилась почти на 40% по сравнению с 2016. Об этом свидетельствует документация, опубликованная на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно приведенным данным, в 2017 году в результате хозяйственной деятельности предприятия чистая прибыль составила 183,77 млн рублей. Напомним, в 2016 году ее сумма равнялась 300 млн рублям.

На 3,1% уменьшился объем питьевой воды, поставляемой потребителям, который в прошлом году составил 120,3 млн кубометров. Внеоборотные активы увеличились на 992,5 млн рублей. Увеличение связано с приобретением нового оборудования, транспортных средств, строительством новых объектов и реконструкцией существующих, в частности, модернизации станции аэрации и канализационного коллектора на улице Горной.

Напомним, Нижегородский водоканал побил рекорд по качеству питьевой воды.