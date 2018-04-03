Ещё
Банки без рейтинга потеряют налоговые гарантии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банки без рейтинга потеряют налоговые гарантии 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство РФ установило дополнительное требование, предъявляемое к банкам, для принятия их гарантий налоговыми органами при уплате налогов — необходимо наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку национальными рейтинговыми агентствами.
В соответствии с Налоговым кодексом перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, ведётся Минфином России и публикуется на его официальном сайте.
Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством — Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), или рейтинговым агентством "Эксперт РА".
В соответствии с методологией присвоения уровни кредитных рейтингов "А" и "ruА" оцениваются в качестве умеренных уровней с некоторой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в социально-экономических процессах Российской Федерации, уровни кредитных рейтингов "ВВВ-" и "ruВВВ-" оцениваются в качестве уровней с низкой вероятностью дефолта организаций.
"Принятое решение приведёт к положительным результатам для участников экономической деятельности с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий и расширения использования банковских гарантий крупнейших российских банков как надёжного обеспечительного инструмента", — отмечается в постановлении правительства.
Вести Экономика: последние новости
"Нафтогаз": ФРГ поддержала мантрой Северный поток-2 Как убивали "Антонова" на Украине Эксперт: у Tesla серьезные проблемы с долгами
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя111
ФСБ пресекла передачу секретных военных карт223
Подростков захватил опасный флешмоб с презервативами98
В Кремле отреагировали на «нормандский» саммит без РФ97
США выдвигают против РФ оружие «первого удара»456
Видео
00:43
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя
Общество
Озлобленный гусь напугал американских военных
Интернет
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Социология
04:53
Гребенщиков удивил признанием о Крыме
Шоу-бизнес
01:07
Установлены все причастные к теракту в Петербурге
Происшествия
01:12
Путин получил удостоверение президента
Политика
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
03:40
СК показал высоковольтные провода в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
00:47
Как МиГ-31 стал носителем гиперзвукового оружия
Оружие Армия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение