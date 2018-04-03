Банки без рейтинга потеряют налоговые гарантии 

Правительство РФ установило дополнительное требование, предъявляемое к банкам, для принятия их гарантий налоговыми органами при уплате налогов — необходимо наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку национальными рейтинговыми агентствами.
В соответствии с Налоговым кодексом перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, ведётся Минфином России и публикуется на его официальном сайте.
Подписанным постановлением установлено дополнительное требование — наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством — Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), или рейтинговым агентством "Эксперт РА".
В соответствии с методологией присвоения уровни кредитных рейтингов "А" и "ruА" оцениваются в качестве умеренных уровней с некоторой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в социально-экономических процессах Российской Федерации, уровни кредитных рейтингов "ВВВ-" и "ruВВВ-" оцениваются в качестве уровней с низкой вероятностью дефолта организаций.
"Принятое решение приведёт к положительным результатам для участников экономической деятельности с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий и расширения использования банковских гарантий крупнейших российских банков как надёжного обеспечительного инструмента", — отмечается в постановлении правительства.