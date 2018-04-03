Рост ВВП Казахстана в 2018 году прогнозируется на уровне 3,8 проц

Астана , 3 апреля / Синьхуа / — Реальный рост ВВП Казахстана в текущем году ожидается на уровне 3,8 проц. Об этом сегодня в Астане сообщил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов.

"С учетом уточненной базы 2017 года номинальный ВВП в 2018 году прогнозируется в объеме 57,2 трлн тенге /один доллар равен примерно 319 тенге/. Это выше одобренного в августе показателя на 1,3 трлн тенге. Реальный рост ВВП ожидается на уровне 3,8 проц, ранее прогнозировалось 3,1 проц", — сказал Т. Сулейменов на заседании правительства Казахстана.

Прогноз цены на нефть в 2018 году увеличен с 45 до 55 долларов США за баррель. Индекс цен на металлы повышен на 0,4 проц. Расчетный курс тенге к доллару США сохранен на уровне 340 тенге. ВВП на душу населения увеличится до 9,2 тыс. долларов США.

Рост промышленности пересмотрен в сторону увеличения до 3,3 проц, что выше на 1,2 проц от одобренного показателя. Это связано с ожидаемым более высоким ростом в обрабатывающей промышленности — 5,1 проц /выше на 2,2 проц/.

По прогнозам Министерства энергетики Казахстана, объем добычи нефти в 2018 году составит 87 млн тонн /на 1 млн тонн выше/. С учетом увеличения мировых цен на нефть и роста экономики экспорт повысится до 54 млрд долларов США, импорт — до 34 млрд долларов США. Инфляция сохранится в ранее утвержденном коридоре 5-7 проц. —0—