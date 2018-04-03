В Росатоме заявили, что строительство АЭС «Аккую» поможет развитию российской экономики

"Это заказы на триллионы рублей, в первую очередь, конечно, для наших машиностроителей, для всех побочных производств, для металлургического производства. Конечно, огромные заказы для нашей топливной компании [Росатом]. Почти на сотню лет вперед мы обеспечены этими заказами, и это серьезнейшее развитие российской экономики и десятки тысяч рабочих мест для россиян", — сказала она во вторник в эфире Первого канала.

Общая стоимость строительства атомной электростанции составляет $20 млрд Проект финансируется на 100% российской стороной и, согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций должны принадлежать российским компаниям.

Президент России Владимир Путин сегодня отправляется с двухдневным визитом в Турцию, где во вторник проведет переговоры с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом . Первым пунктом программы визита Путина в Турцию станет участие в видеоконференции по случаю начала строительных работ на АЭС «Аккую». Ожидается, что президенты России и Турции обратятся с приветственными словами к участникам проекта, которые соберутся на строительной площадке станции. Финалом церемонии станет команда на старт заливке бетона для возведения АЭС.

АО «Русатом Энерго Интернешнл» управляет зарубежными проектами Росатома по сооружению и эксплуатации АЭС на условиях вхождения в состав акционеров проектных компаний.